Украинская певица замужем за мужчиной, в которого влюбилась еще в первом классе.

Известная украинская исполнительница и общественный деятель Анастасия Приходько очаровала подписчиками архивными фотографиями с мужем Александром.

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Новой публикацией в Инстаграм артистка поделилась по случаю второй годовщины венчания. Приходько написала длинное и трогательное обращение к любимому, которое дополнила кадрами из семейного альбома.

Анастасия рассекретила, что познакомилась с Александром еще 27 лет назад в школе. Позже их пути разошлись.

"Мы пересекались по жизни часто, началось все со школы! Твоего единственного взгляда было достаточно, чтоб я, ночами, вся в слезах, признавалась тебе в любви..в дневнике. Затем я пришла учиться в Глиера, а ты в этот год ушел в другой университет, но приходил к друзьям в гости в училище именно в те моменты, когда я прогуливала учебу. И у меня была возможность смотреть на тебя, разговаривать с тобой и продолжать мечтать о тебе. Я подружилась с твоим другом, чтоб знать о тебе хоть что-то! Да, я встречалась с другими парнями, о чем жалеть буду всегда…", - поделилась воспоминаниями Приходько.

По словам звезды, после "странного" стечения обстоятельств они снова встретились и больше не расставались.

"Я хотела быть только с тобой! Я хранила в сердце тот момент, когда на мое 18-летие я привлекла твое внимание! Мое счастье казалось таким реальным, но, оно улетучилось очень быстро и я уехала в Москву. Я не слышала о тебе совсем ничего, пока странная случайность не свела нас вместе спустя много лет и больше уже мы не расставались", - написала певица.

В конце поста Анастасия публично призналась в любви мужу и заявила, что готова за него отдать жизнь.

"Два года назад было таинство нашего венчания, где мы пообещали быть вместе до Луны!!! И неважно сколько нужно было бы ждать тебя - я бы ждала! Счастье этого достойно! Я - твоя первая любовь, а ты моя! Я люблю тебя больше всех на свете! Я дышу тобой! И если надо, я не раздумывая, отдам свою жизнь за тебя!".

Венчание Анастасии Приходько instagram.com/prykhodko_official

Венчание Анастасии Приходько instagram.com/prykhodko_official

Венчание Анастасии Приходько instagram.com/prykhodko_official

Венчание Анастасии Приходько instagram.com/prykhodko_official

Венчание Анастасии Приходько instagram.com/prykhodko_official

Венчание Анастасии Приходько instagram.com/prykhodko_official

Венчание Анастасии Приходько instagram.com/prykhodko_official

Венчание Анастасии Приходько instagram.com/prykhodko_official

Венчание Анастасии Приходько instagram.com/prykhodko_official

Венчание Анастасии Приходько instagram.com/prykhodko_official

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