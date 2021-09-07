39-летняя певица выступает за натуральную красоту, однако от косметологических уколов не отказывается.

Экс-участница "ВИА Гры" и супруга продюсера Константина Меладзе, певица Вера Брежнева в соцсетях неоднократно говорила о том, что она является сторонницей правильного питания и натуральной красоты. 39-летняя артистка даже создала собственный бренд средств по уходу за кожей.

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Однако, недавно в программе "Життя відомих людей" Брежнева призналась, что все таки делает уколы красоты, но только те, которые поддерживают здоровье ее кожи. По словам Веры, она бы никогда не решилась на пластические операции или другие процедуры, которые сильно меняют внешность.

"Я тоже делаю инъекции красоты. Вопрос — как это потом выглядит на моем теле: Это просто помогает мне поддерживать кожу в хорошем состоянии? Или это меняет мое лицо до неузнаваемости? Понятно, что мне уже почти 40 лет! И мне нужны уходовые средства более сильные! Но я все же за то, чтобы оставались свои черты лица", — поделилась певица.

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