Украинская певица рассекретила своего бойфренда

Украинская певица Татьяна Решетняк(TAYANNA) очень редко говорит о своей личной жизни, и только сейчас она решила показать своего возлюбленного, которого длительное время скрывала от общественности.

Читайте также: Ченнинга Татума застукали на свидании с Зои Кравиц

Так, в разделе Instagram-stories звезда поделилась совместным фото с молодым человеком - его появление Татьяна считает результатом практик, которыми занимается уже несколько лет. Певица не раз признавалась в том, что проводит огромную работу над собой, прорабатывая страхи и комплексы. Однако полностью лицо возлюбленного знаменитость не показала.

instagram.com/tayanna_reshetnyak/

"Результат моих практик. Но если без шуток, это прежде всего результат моей работы над собой", – подписала фото TAYANNA.

instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Вам будет интересно прочитать на Ivona: