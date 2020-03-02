Певица разместила в Инстаграм снимки в белье и чулках

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Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV и часто эпатирует публику откровенными номерами и образами, похоже, переборщила с пикантным контентом. В Инстаграм артистка нарвалась на критику, а некоторые фолловеры даже пообещали отписаться от звезды. Дело в том, что на днях провокаторша MARUV весьма небанально прорекламировала новый выпуск своего видеоблога "Шлакоблочина".

В Сеть певица добавила серию фото, на которых запечатлены ягодицы в розовом эротическим белье и чулках. В подписи Анна отметила, что ее новое "творение" будет называться "Новая сила киски".

instagram.com/shlakoblochina

instagram.com/shlakoblochina

Очевидно, при всей эпатажности звезды, далеко не все поклонники были готовы к такой откровенности - в комментариях снимки Анны обозвали "пошлятиной" и даже "порно". Однако часть поклонников отметили, что звезда - в своем репертуаре, а некоторые также "в защиту Анны" предположили, что на фото вовсе не она.

Ранее мы писали, что Анна Корсун нарвалась на критику из-за поздравления с 23 февраля.

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