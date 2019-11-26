Звезда анонсировала новый выпуск программы Le. Маршрутка

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Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает демонстрировать свою потрясающую фигуру. В Инстаграм звезда выставила пикантное фото, на котором моет маршрутку в купальнике. Никитюк стоит в белено-бордовом комплекте с распущенными волосами. В руках у телеведущей - пистолет для подачи воды на автомойке. На заднем плане видно лобовое стекло желтого маршрутного такси.

Ведущая на фото эротично изогнулась в бедре - и выглядит очень соблазнительно.

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Таким пикантным фото Никитюк прорекламировала новый выпуск своего проекта “Le. Маршрутка“, в котором она на желтом “Богдане“ ездит по разным областям Украины.

Подписчики Никитюк отметили, что Леся “горячая штучка“, а ее фигура становится все более красивой, а образы - соблазнительными.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк покорила Сеть снимком без макияжа.

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