Звезда позировала для Elle в черном платье с экстремальным декольте

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Голливудская кинодива 52-летняя Николь Кидман, которая недавно засветилась в яркой картине о сексуальных домогательствах, позировала без белья в прозрачном платье для обложки журнала Elle. Откровенные фото выставили на страницах издания, а также в Инстаграм самой Кидман.

Звезда появилась на обложке в необычном черном наряде с очень глубоким декольте. Все тело звезды включая голову прикрывает декоративная черная сетка. Актриса ярко накрашена, а необычный образ дополняют серьги с крупными камнями.

Еще на одном фото Кидман позирует в полупрозрачном платье с цветочной аппликацией - на фото можно рассмотреть, что суперзвезда - без нижнего белья.

Еще одним нарядом для глянца, в котором появилась Кидман - стал строгий костюм в паре с белой рубашкой, почти все пуговицы которой расстегнуты.

Ранее сообщалось, что Гвинет Пэлтроу позировала для обложки журнала топлес.

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