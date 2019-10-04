Пользователи Сети заскучали за юными персонажами из Гарри Поттера

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Британский актер 32-летний Том Фелтон, который более всего известен по роли Драко Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, растрогал Сеть архивным видео. На своей странице в Инстаграм актер опубликовал ролик со съемок первой части фэнтезийного цикла - "Философский камень".

В кадре он играет с актрисой Эммой Уотсон, которая воплотила Гермиону Грейнджер в детскую игру, суть которой заключается в том, чтобы успеть ударить противника по рукам до того, как он уберет свои ладони. На видео также появляется исполнитель роли Гарри Поттера актер Дэниэл Рэдклифф.

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За несколько часов видео набрало более 2 млн. лайков в Сети, а в комментариях пользователи отметили, что ролик их очень растрогал.

“Ребята, вы были такими милашками“, “Определенно, время для реванша, я думаю“, “Это так мило“, “Это точно заставило меня улыбнуться“, - написали фолловеры Тома.

К слову, исполнителей ролей Драко и Гермионы уже давненько подозревают в романе. Неужели это видео - намек на еще детскую привязанность?

Ранее мы писали, что Фелтона и Уотсон поделились совместным фото.

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