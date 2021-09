Актриса Алисса МИлано сделала оба аборта за один год, и назвала свой поступок правильным выбором

Американская актриса и певица 46-летняя Алисса Милано, известная украинским зрителям по сериалу "Все женщины ведьмы", призналась, что дважды делала аборт. Об этом она сообщила в своем подкасте Sorry Not Sorry.

Милано рассказала, что для нее - как для практикующей католички - это стало тяжелым решением, но она не сожалеет о нем, поскольку на тот момент это было необходимо.

Со слов актрисы, в молодости у нее были серьезные и продолжительные отношения с мужчиной, в которого Алисса была страстно влюблена. Несмотря на свою привязанность, звезда собиралась делать карьеру - и не планировала рано заводить детей, поэтому принимала противозачаточные таблетки.

Препараты дважды подвели Милано и в 1993 году она вынуждена была дважды сделать аборт. Милано отметила, что до сих пор считает свой выбор единственно правильным. По мнению звезды, если бы она тогда не прерывала беременность, то у нее не было бы карьеры и “свободы быть собой”.

Сейчас у Алиссы и ее супруга агента Дэвида Баглиари есть 8-летний сын и 4-летняя дочь.

