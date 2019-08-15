Ведущая поделилась снимком с девичника. Звезда вместе с подругами позирует в купальнике с откровенным декольте.

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Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко поразила поклонников снимком в купальнике с очень глубоким декольте. Фото ведущая выставила в Инстаграм.

Судя по всему, оно сделано во время предсвадебной фотосессии - Регина позирует рядом с подружками невесты. Напомним, что свадебная церемония прошла летом 2019 года в Италии.

На фото ведущая одета в слитный белый купальник с откровенным вырезом в зоне декольте, украшенный декоративными заклепками. Подруги невесты позируют в раздельных купальниках оливкового цвета.

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В подписи к фото Тодоренко спросила подписчиков, где они успели побывать за лето и похвасталась, что сама была в Масса Лубренсе, Сорренто, на Крите и в Одессе. Фолловеры, в свою очередь, поделились своими летними путешествиями. К слову, многие подписчики обратили внимание, что у Регины на фото пышная грудь - в комментариях отметили, что “у Тодоренко появился бюст“ и что “стразу видно, что Регина - кормящая мать“.

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