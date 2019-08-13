Ведущая путешествует по стране и снимается в интересных местах, предлагая подписчикам угадать, где это

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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк заинтриговала подписчиков кадрами в необычном водоеме. Звезда опубликовала несколько снимков на своей странице в Инстаграм - ведущая стоит по косточки в озере с ярко-розовой водой. На Лесе - яркий топ на одно плечо, черные блестящие велосипедки и прозрачная накидка мятного оттенка.

В подписи к снимку ведущая предложила фолловерам угадать, где находится "озеро цвета арбузного фреша".

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Подписчики Леси тут же предположили, что находится она на соленом озере Сиваш, на Херсонщине. Водоем еще называют Розовым озером, Лемурийским, Соленым и Мертвым, а по целебным качествам "розовое озеро" - ставят в одну категорию с израильским Мертвым морем.

Ведущей пожелали хорошего отдыха и массу ярких впечатлений.

Накануне Леся Никитюк снялась в купальнике под водопадом.