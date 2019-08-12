Вот это формы!: Ники Минаж "порвала" Сеть откровенным фото со своим парнем
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Эпатажная американская рэп-исполнительница 36-летняя Ники Минаж взбудоражила Сеть пикантным фото со своим возлюбленным. Снимок появился на странице звезды в Инстаграм.
Минаж позирует спиной к камере, сидя на коленях своего парня Кеннета Петти, ранее осужденного за насилие и убийство.
Ники одета только в откровенный желто-красный корсет с бикини и яркие "стрипы" на очень высоком каблуке. Акцент на фото сделан на огромной полуобнаженной груди Минаж, которая видна боком, а также на обнаженных ягодицах звезды - их прикрывает ладонями ее бойфренд.
S/O to #BlackGirlTragic I mean black girl magic. Never forget there r 7 billion ppl in the world but u choose to interrupt ur important life to go on another black girl page to project ur own insecurities. #KissMyAssAndMyAnus 👅👅👅 S/O TO MY BAD BTCHS THO‼️‼️‼️‼️‼️ #HotGirlSummer link in my BIO #QueenRadio TMRW 12NOON PST 🦄🦄🦄🦄🎈♥️‼️
Снимок собрал больше 3, 4 миллионов лайков за полдня, но комментарии к фото звезда закрыла.
Ранее сообщалось, что горячий тверк под трек Ники Минаж стал хитом Сети.