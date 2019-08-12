Полуобнаженная певица показала, как сидит на коленях у возлюбленного, а он держит ее за голые ягодицы

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Эпатажная американская рэп-исполнительница 36-летняя Ники Минаж взбудоражила Сеть пикантным фото со своим возлюбленным. Снимок появился на странице звезды в Инстаграм.

Минаж позирует спиной к камере, сидя на коленях своего парня Кеннета Петти, ранее осужденного за насилие и убийство.

Ники одета только в откровенный желто-красный корсет с бикини и яркие "стрипы" на очень высоком каблуке. Акцент на фото сделан на огромной полуобнаженной груди Минаж, которая видна боком, а также на обнаженных ягодицах звезды - их прикрывает ладонями ее бойфренд.

Снимок собрал больше 3, 4 миллионов лайков за полдня, но комментарии к фото звезда закрыла.

Ранее сообщалось, что горячий тверк под трек Ники Минаж стал хитом Сети.