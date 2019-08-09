Звезда снялась в сдельном купальнике с откровенной зоной декольте и глубокими вырезами на бедрах

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Популярная певица и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес покорила подписчиков стильным пляжным look-ом. Фото появилось на странице звезды в Инстаграм.

Джей Ло позирует на фоне воды в слитном купальнике цвета “марсала“. Пикантности образу придает глубокий разрез в зоне декольте и высокие вырезы на бедрах, обнажившие часть зоны бикини. В глаза бросается хорошая физическая форма и рельефные мышцы звезды.

Образ Лопес дополнила только солнцезащитными очками-авиаторами и миниатюрными сережками.

За несколько часов снимок собрал больше чем 2,4 миллиона лайков.

Ранее мы писали, что у Дженнифер Лопес расстегнулся костюм на сцене.