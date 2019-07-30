Певица разместила необычный постановочный кадр, который вызвал восторг у ее подписчиков

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Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, удивила Сеть “дерзким“ кадром. В Инстаграм артистка выставила снимок, сделанный в санузле. Ло сидит на унитазе с открытой крышкой, а в ногах у нее на кафельном полу лежит обложка пластинки Rammstein, на которой изображен Линдеманн.

Лобода закутана в полотенце, а ее волосы собраны в нежный пучок, из которого выбилось несколько локонов.

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Пользователи Сети отметили в комментариях, что это “самое потрясное фото“ певицы и что “юмор в нем на 5“. Некоторые фолловеры предположили, что суть снимка в том, что певице “все равно“ на Тиля.

К слову, именно Тиллю Линдеманну приписывают отцовство младшей дочери Лободы - годовалой Тильды.

Ранее мы писали,что Светлана Лобода поразила фигурой и необычным головным убором.