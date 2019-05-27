Украинская певица подогрела слухи о своем романе с немецким музыкантом, опубликовав его любовную песню

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Украинская певица Светлана Лобода якобы стала главной героиней лирической композиции солиста Rammstein. Новый трек немецкого коллектива под названием Diamant Лобода опубликовала на своей странице в Instagram вместе со своим фото.

Накануне Rammstein презентовал новый лирический трек Diamant. В нем Линдеманн поет о красивой и прекрасной женщине, которая "заставила мир вокруг померкнуть". В тексте сингла говорится, что герой песни хочет "всегда видеть только ее" и не может отвести от нее взгляд.

Поклонники Светланы Лободы и некоторые СМИ решили, что в песне поется именно об украинской певице. Юзеры пишут, что ждут "свадьбы, как у Каменских и Потапа" и призывают пару перестать скрывать свои отношения.

Ранее сообщалось, что Сеть обсуждает цвет волос и странную позу Лободы.