Учасник гурту КилимМен відвідає Львів, Івано-Франківськ, Вінницю, Чернівці, Київ та Калуш з новим кубком

Український гурт Kalush Orchestra, який став переможцем конкурсу «Євробачення-2022», отримали новий кубок конкурсу. Організатори конкурсу, коли дізналися про намір учасників продати кубок, щоб отримані кошти направити на армію, вирішили виготовити копію трофею та надіслати його гурту. Що стало прецедентом в історії конкурсу. Працював над створенням копії К'єлл Енгман, один із провідних шведських художників зі скла у 20-му та 21-му століттях. Саме він щороку виготовляє кубки для пісенного конкурсу «Євробачення».

«Після перемоги на «Євробаченні-2022» нам хотілося, щоб приз конкурсу також відіграв свою значущу роль для пришвидчення перемоги України у війні. Саме тому, командою Kalush Orchestra було прийнято рішення виставити кришталевий мікрофон на аукціон. Те, що організатори конкурсу спеціально виготовлять для нас копію — стало приємним сюрпризом. Що ж, подумаємо тепер над тим, яку користь новий кубок зможе принести нашій країні, але спершу, хочемо, щоб кожен українець міг сфотографуватися з цим трофеєм. Адже перемога цьогорічна на Євробаченні - це не тільки перемога нашого гурту, а й усієї України», — говорить Олег Псюк, лідер Kalush Orchestra.

Кубок Євробачення-2022. Фото: пресслужба

Найзагадковіший учасник гурту КилимМен вже готується вирушити з ним по містам України, щоб кожен бажаючий міг сфотографуватися з переможним трофеєм. До переліку міст, куди вже зараз планує вирушити учасник Kalush Orchestra — Львів, Івано Франківськ, Київ, Калуш, Чернівці та Вінниця.

Нагадаємо, що 29 травня гурт разом із «Фондом Сергія Притули» продав свою нагороду на благодійному аукціоні. Мікрофон придбали за 900 тисяч доларів. Новим власником кубка пісенного конкурсу стала криптоспільнота WhiteBIT. Отримані гроші пішли на комплекс безпілотників PD–2 для ЗСУ.

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