Представниця активно бореться за перемогу України на інформаційному фронті та веде волонтерську діяльність

Президентка Благодійного фонду, мати трьох дітей та волонтерка Тетяна Чубак з Тернополя, цього року представлятиме Україну на найбільшому всесвітньому конкурсі краси «Mrs. World».

Цей конкурс — інтерактивний форум для респектабельних жінок, які встигли досягти успіхів у бізнесі, науці, мистецтві чи соціальній активності. Жінок, які завоювали визнання і можуть поділитися своїми досягненнями і рецептом успіху.

За результатами голосування, перемогу в національному фіналі «Mrs. Ukraine World» Тетяна здобула ще у 2021 році та повинна була представляти Україну на Міжнародному конкурсі «Mrs. World-2021», проте, через проблему з отриманням візи не змогла цього зробити.

Тетяна Чубак пресслужба

За словами організаторів, Тетяна активно бореться за перемогу України на інформаційному фронті та веде волонтерську діяльність. Тетяна Чубак — Почесна консулка Угорщини в м. Тернополі та Тернопільській області, Президентка Благодійного фонду «Подоляни», що опікується підтримкою дітей та осіб з інвалідністю, людей похилого віку, шкіл для дітей-сиріт, талановитої молоді тощо. Координує проєкти з підтримки учасників АТО та їхніх сімей, проєкти екологічного спрямування та мистецькі проєкти «Бізнес і культура». Зокрема, за сприяння Тетяни були проведені виставки багатьох художників, як українських, так і закордоних.

Тетяна вже розпочала активну підготовку до конкурсу: займається хореографією, бере уроки дефіле та фотопозування, а також почала співпрацювати з дизайнеркою Роксоланою Богуцькою по створенню нарядів для конкурсу. Один з яких національний костюм, який буде прикрашений борщівською вишивкою, яка вже століттями символізує сили і незламність українських жінок.

Тетяна Чубак пресслужба

«Для мене надзвичайно приємно і відповідально представляти Україну на конкурсі красивих, чарівних, розумних і успішних жінок з усього світу Mrs World. Особливо зараз, коли вкотре необхідно привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні», — коментує Тетяна.

«Mrs. World» — міжнародний конкурс краси, проводиться щорічно, як конкурс краси для заміжніх жінок. У 1985 році «Місіс Світу» стала продовженням одного з найстаріших конкурсів — «Місіс Америка».

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