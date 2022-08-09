У партнерстві з ініціативою Music Saves UA від Всеукраїнської асоціації музичних подій UAME, музичний фестиваль Atlas проводить низку розіграшів з метою зібрати гроші на гуманітарні потреби українців

До розіграшу також долучились UNKLE, Noga Erez та Enter Shikari, які надали вініли та фірмовий мерч. Наразі стартував розіграш унікального лоту, пов'язаного з гуртом Nirvana. Це ексклюзивна афіша концертного туру 1994 року, а також квитки на усі дати цього туру, який так і не відбувся у Британії через смерть Курта Кобейна. Організовували концерти Riverman Management, які й надали цей лот.

Взяти участь у розіграші можна задонативши від 300 гривень на банку, вказавши в коментарях до платежу свій нікнейм в Instagram, а 19 серпня стане відоме ім'я переможця.



Усі зібрані під час цього розіграшу кошти будуть передані до Music Saves UA та витрачені на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від російської агресії, та евакуацію з окупованих територій.

Слідкуйте за деталями на офіційний сторінках фестивалю Atlas: instagram та facebook

