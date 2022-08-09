Датский режиссер сейчас работает над съемками третьего сезона сериала «Королевство»

У Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона, сообщает Zentropa. Продюсерская компания, которую фон Триер основал в 1992 году вместе с продюсером Питером Албеком Йенсеном, заявила, что режиссер находится «в хорошем настроении и лечится от симптомов», пока он продолжает работать над предстоящим третьим и последним сезоном . сериала «Королевство».

По словам источника, Ларс примет участие в ограниченных мероприятиях для прессы, посвященных сериалу, когда он выйдет в конце этого года. Мировая премьера сериала состоится на Венецианском кинофестивале. В июле Mubi объявила, что получила права на распространение телевизионного сезона в Северной Америке, Великобритании и Ирландии, Латинской Америке, Турции и Индии.

Читайте также: Ученые разгадали механизм развития болезни Паркинсона

Фон Триер написал два ранее написанных сценария предыдущих сезонов картины «Королевство» в соавторстве с Нильсом Верселем. Другие работы фон Триера включают «Дом, который построил Джек» (2018), «Нимфоманка» (2014), «Меланхолия» (2011) и «Догвилль» (2004). Его мюзикл 2000 года «Танцующая в темноте» с Бьорк в главной роли получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Известно, что в 2011 году датский режиссер был на семь лет отстранен от участия в Каннском кинофестивале за то, что заявил на пресс-конференции «Меланхолия», что он «сочувствует» нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.

Вам будет интересно почитать на Ivona: