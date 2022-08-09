Звезда сериала «Бриолин» Оливия Ньютон-Джон скончалась в возрасте 73 лет

Австралийская актриса и певица, четырежды удостоенная премии Grammy Оливия Ньютон-Джон скончалась в возрасте 73 лет. Печальные новости о звезде «Бриолина», которая восхитительно сыграла Сэнди в паре с Дэнни Джона Траволты, подтвердила ее семья. Пост в Facebook гласил:

«Дама Оливия Ньютон-Джон (73 года) мирно скончалась сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это очень трудное время».

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Отметим, что Оливия была символом триумфа и надежды на протяжении более 30 лет, рассказывая о своем пути к победе над раком груди. Ее целительное вдохновение и новаторский опыт в области медицины растений продолжаются в фонде Оливии Ньютон-Джон, посвященном исследованиям медицины растений и рака. Вместо цветов семья просит, чтобы любые пожертвования в ее память были сделаны в Фонд Оливии Ньютон-Джон (ONJFoundationFund.org)».

Стоит отметить, что у Оливии остался муж Джон Истерлинг; дочь Хлоя Латтанц, сестра Сара Ньютон-Джон и брат Тоби Ньютон-Джон.

Напомним, что у Оливии впервые диагностировали рак груди в 1992 году. Рак перешел в стадию ремиссии, но спустя годы вернулся. В 2017 году она снова боролась с раком груди.

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