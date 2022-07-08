Участник второго сезона «Эксов» Александр Стрыкаль погиб в бою

В среду, 6 июля, в Донецкой области погиб участник второго сезона шоу «Эксы» Александр Стрыкаль. На момент смерти парню было 28 лет. О смерти героя сообщили на странице в Facebook Мироновского городского совета, где проживал покойный воин. У него осталась жена Светлана, с которой боец участвовал в проекте, и маленькая дочь

«6 июля в боях против российских оккупантов в Донецкой области, при выполнении боевой задачи погиб наш земляк, мироновчанин Александр Александрович Стрыкаль. Жизнь воина спасти не удалось, ему навсегда будет 28 лет» – говорится в сообщении.

Александр Стрыкаль; фото: facebook.com/myronivka.rada

Пара Александра Стрыкаля и Светланы Касяненко стала победителем 2-го сезона по результатам опроса зрителей. После сьемок Светлане удалось родить дочь для своего избранника, а с началом полномасштабной войны он отправился защищать Украину и семью от российских оккупантов.

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