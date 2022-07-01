Группа «Друга Ріка» опубликовала новую песню «Чи ти почув» и клип на нее. Впервые музыканты сыграли ее на благотворительном онлайн-концерте еще в апреле, посвятив заложникам на заводе «Азовсталь» и всем пострадавшим жителям Мариуполя, ставшим олицетворением разрушенных городов Украины и территорий, находящихся под временной вражеской оккупацией.

Во времена, когда Украина теряет лучших сыновей и дочерей страны, мы устаем и иногда отчаиваемся, есть шанс потерять жажду к жизни. На это рассчитывает враг. Этот трек о том, что важно продолжать бороться, хвататься за каждый миг, чувствовать его, проживать сердцем.

Кадры для видео взяты из короткометражного фильма A lifetime older, снятого в 2019 году Гео Леросом, сюжет ленты которого основан на реальных событиях. Эмоции, которые переживает главный герой, являются воспоминаниями раненого бойца в бреду. Он вспоминает лучшие события из своего прошлого, любимую женщину, любимую работу и из последних сил борется за жизнь.

«Мы видели, слышали, чувствовали, творили, жили... 24 февраля у нас все это отобрали. Мы встретились с новой иррациональной реальностью, в которой разрушаются жизни с особым цинизмом. Россияне несут смерть и горе, но мы должны держаться, ведь боремся ради светлого будущего. Им не уничтожить нашу жажду к жизни.Наша песня призывает видеть прекрасное в повседневном, подсказывает, откуда брать вдохновение и силы двигаться дальше. Она о том, чего ждут сотни пленных как военных, так и гражданских, которых мы должны вернуть, чтобы они снова могли видеть, слышать, жить…», – фронтмен группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин.

Автором слов и музыки к песне стал Ростислав Домишевский, сооснователь проекта «ЕХО», участником которого также является клавишник группы «Друга Ріка» Сергей Гера. Видеоряд к клипу смонтировал клипмейкер Виктор Скуратовский.

пресслужба

Напомним, с начала войны группа занимается волонтерством, выступая с благотворительными концертами и собирая средства на выполнение запросов от военных 95 ОДШБр и Отдельного батальона спецназначения ВСУ. Ознакомиться с информацией об актуальном сборе и поддержать его можно по ссылке.