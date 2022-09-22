«Друга Ріка» зіграє перший концерт в Києві з моменту повномасштабного вторгнення росії
Виступ пройде у рамках туру «Інша Ріка», який було зупинено через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Частина зібраних коштів буде направлена на підтримку ЗСУ.
«Інша Ріка» – це улюблені пісні гурту в акустичному виконанні, серед яких «Три хвилини», «Сьомий день», «Фурія», «Секрет», «Так мало тут тебе» та інші. Це знайома всім енергетика гурту, але нетрадиційно нове звучання – глибоке, чуйне, з акцентом на вокал та чистий звук інструментів.
«Якщо хтось коли-небудь запитає мене, який концерт чи який тур ви переносили найчастіше, я неодмінно скажу, що це тур «Інша ріка», який ми переносили двічі, і зараз ми повертаємося до цих концертів, не дивлячись на воєнний стан в країні. Причини прості: ми маємо певні зобов’язання перед всіма, хто придбав квитки, а також продовжуємо свою благодійну діяльність, так як потреби ЗСУ не зменшуються», – прокоментував відновлення туру фронтмен гурту Валерій Харчишин.
«Друга Ріка» відома багатьом шанувальникам українського року вже протягом 26 років. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну музиканти займаються волонтерстерською діяльністю: виступають для військових, підтримують благодійні ініціативи, зокрема по відновленню зруйнованих міст, та грають благодійні концерти, прибуток з яких йде на закриття потреб ЗСУ.
Нещодавно гурт випустив новий трек «Чи ти почув», який також пролунає на концерті в акустичній версії. Пісня присвячена всім зруйнованим містам та постраждалим жителям України через агресію російських окупантів.
Акустичний концерт в Києві стане першим в рамках туру «Інша Ріка», надалі гурт планує відіграти й інші перенесені концерти. Слідкуйте за новими анонсами на сторінках гурту в соціальних мережах: Facebook, Іnstagram.
Придбати квитки на концерт можна на сайті.
На нижньому поверсі Жовтневого Палацу розташоване укриття. У разі повітряної тривоги усі глядачі та музиканти чекатимуть її закінчення там, після чого концерт буде продовжено.
До збору коштів на підтримку ЗСУ можна долучитися за такими реквізитами:
- Установа банку — ПриватБанк
- МФО банку — 305299
- Отримувач платежу — ЛУЧКІН ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
- IBAN — UA213052990000026203893340711
- Рахунок отримувача — 26203893340711
- Валюта картки — UAH
- РНОКПП отримувача — 2596502196
- PayPal: lukaua@yahoo.com
- Номер картки Монобанк: 5375411413432829
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