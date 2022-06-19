Британские СМИ сообщают, что Россия похищает в Украине исторические артефакты

Российские оккупанты вывозят скифское золото и другое культурное наследие из Украины: детали Фото из открытых источников

Российская армия, которая напала на Украину, занимается контрабандой ценных исторических артефактов из Украины на свою территорию. Об этом заявила международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям, которые отслеживают кражи, сообщает британская газета Guardian.

По мнению источника, все это является частью подрыва идентичности Украины как отдельной страны.

«Сейчас есть очень веские доказательства того, что это преднамеренный шаг России, когда определенные картины и украшения выискивались и были вывезены в Россию», – сказал Брайан Дэниелс, антрополог, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровым изображениям.

Отмечается, что из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги следили за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения России в Украину и обнаружили закономерности в преступлениях. След краж в значительной степени сосредоточен на скифском золоте.

«Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о краже, что очевидно, что это стратегия. Возможно, все это является частью подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами», – сказал Дэниелс.

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