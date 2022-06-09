Коллектив рассекретил имя богатого украинца

Кто купил кубок Kalush Orchestra с Евровидения за 900 тысяч долларов Getty Images

В конце мая украинская группа Kalush Orchestra вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы провела онлайн-аукцион. Музыканты продали кубок, который им вручили в Турине за победу на песенном конкурсе Евровидения-2022.

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Покупатель не пожалел на трофей в виде хрустального микрофона 900 тысяч долларов. Эту сумму Притула и лидер Kalush Orchestra Олег Псюк планировали направить на покупку комплекса беспилотников PD-2 для ВСУ.

Спустя полторы недели после аукциона стало известно имя нового обладателя кубка Евровидения. На официальном телеграм-канале Kalush Orchestra объявили, что 9 июня состоится прямой эфир с украинцем, купившем их кубок. В публикации артисты показали фото Владимира Носова, который является генеральным директором крупнейшей в Европе криптовалютной биржы WhiteBIT и ведущим «Гагарин Шоу».

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