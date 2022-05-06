Телеканал решил показать 9 мая фильм «В бой идут одни «старики»

Телеканал «Інтер» попал в скандал из-за анонса советского фильма «В бой идут одни «старики», который планируют показать на ТВ 9 мая. Украинцы возмутились выбором киноленты и русским языком, на котором, вероятно, будет транслироваться картина.

Юрист Андрей Смолий на своей странице в Facebook опубликовал скриншоты рекламы на телеканале и выразил свое негодование выбором киноленты в военное время.

«Телеканал «НТН», являющийся филиалом печальноизвесного «Интера» вместо того, чтобы говорить и 8, и 9 мая именно о нынешнем украинском продвижении и борьбе с победой над оккупантами, будет показывать советские фильмы. Может, кому-то и нравится «В бой идут одни «старики», это право этих людей. Но сейчас другая война», – говорится в посте.

Также юрист обратил внимание на то, что анонс на телеканале был показан на русском языке, как и все надписи в трейлере.

«У нас есть замечательные фильмы: «Красный», «Поводырь», а сколько современных фильмов о войне. Действительно украинских фильмов. Это точно «украинское» телевидение? Это точно то, что нужно демонстрировать во время войны?» – написал он.

В комментариях к посту с трейлером кинокартины «Интера» в Facebook высказались разъяренные украинцы, также поддержавшие юриста. «Сколько еще в Украине должно погибнуть людей, чтобы вы поняли: советское=русское=смерть», «Сколько можно подыгрывать русско-фашистским оккупантам», «Вы этот анонс для рашистов запускаете?» – говорится в сообщениях.

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