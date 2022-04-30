Артистка рассказала, чем занимается и как помогает Украине

Украинская певица Оля Полякова вспомнила первый месяц войны. Артистка призналась, что чувствовала себя очень плохо, даже несмотря на то, что выехала в безопасную страну. Ей пришлось долго приходить в себя, во многом ей помогла ее работа, когда она вновь начала выступать в поддержку Украины.

«Очень тяжело, если бы не работа, появившаяся 2 недели назад. Потому что полтора месяца я была в очень «черной» депрессии. Я не понимала, что делать, кто я, имею ли профессию теперь, имею ли дом, будет ли мне куда вернуться. Я понимаю людей по всему миру, как они себя чувствуют», – говорит певица.

Певица призналась, что сейчас живет во Франции с дочками, а решение выехать из страны ей далось очень сложно.

«Я знаю, что творится в душе этих людей. Я знаю, что они чувствуют боль, потерю и вину. Это первое чувство, которое меня постигло, когда я уезжала – что я покидаю страну с моими людьми, а сама вывожу детей, спасаю от войны, и этот выбор – он очень тяжелый, после этого чувства вины не покидает ни секунду, и только когда начинаешь помогать, только после этого эта вина немного отступает, поэтому все выезжающие люди что-то делают: кто-то волонтерит, кто-то отправляет деньги, кто-то собирает их. Это для того, чтобы помогать, и чтобы не быть оторванным от дома. Эта помощь – это та ниточка, которая связывает всех с домом», — отметила Полякова.

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