Актриса поддерживает Украину в войне с РФ

Голливудская звезда Вера Фармига призвала вооружить Украину. Актриса с первых дней войны поддерживает украинцев, поскольку у нее украинские корни.

В этот раз она опубликовала фото с надписью ArmUkraineNow (вооружите Украину сейчас) и призвала своих поклонников публиковать фотографии с таким же текстом, чтобы правительства других стран поддерживали Украину. Артистка также призвала остановить войну в Украине.

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