Артистка выступила на благотворительном концерте в Израиле

Украинская певица Тина Кароль, которая выехала из страны во время войны, продолжает помогать Украине собирая крупные суммы денег. Несколько дней назад певица вместе с другими украинскими артистами собрала 2 млн злотых на концерте в Польше. На этом Тина Кароль не остановилась и дала благотворительный концерт "Unite for Ukraine" в Тель-Авиве. Артистка собрала 2 млн грн для закупки медикаментов в Днепровскую больницу №4. Сейчас эта больница стала медицинским хабом для раненных и пострадавших из Днепровской, Запорожской областей и Мариуполя.

«Днепровская больница обратилась за помощью, сейчас она принимает раненных из всего восточного региона. Больнице нужны лекарства, специфические медикаменты. Целью нашего благотворительного вечера был сбор денег для помощи в покупке того, что больше всего необходимо госпиталю. Сейчас мы все посвящены одному делу и каждый на своём фронте. Мы хотим сохранить Украину и верим в нашу победу», — сказала Тина Кароль.

Тина Кароль дала благотворительный концерт в Израиле пресс-служба

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