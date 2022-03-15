Ведущей Маричке Падалко удалось удивить сына в его 15-й день рождения

С начала войны россии против Украины, 24 февраля, Маричка Падалко остается с командой ТСН. Вместе с коллегами из Сніданок з 1+1 и Твій день ведет единый для всех каналов марафон «Оборона Украины». Детей, 15-летнего Михаила, 13-летнюю Марию и 11-летнюю Екатерину, Маричка отвезла в безопасное место во Львовскую область. Они мужественно переносят разлуку с родителями — благодаря волонтерам находят утешение в плетении сеток. На днях старшему сыну Марички Падалко и Егора Соболева — Михаилу исполнилось 15. Звездная мама приехала, чтобы поздравить своего именинника и провести вместе немного времени:

«Я — мама-«сюрприз» для моего именинника. Михе — 15! Я не могла сегодня не приехать. Радуемся, что можем побыть вместе. Болеем за нашего папу. Верим в Украину!»

Маричка Падалко с сыном пресс-служба

Маричка поделилась, что за несколько дней до войны Михаил успел получить призовое место на городской Олимпиаде по истории Украины, а теперь такая трагическая и героическая страница нашей истории разворачивается на его глазах. И он запоминает каждый день, чтобы никогда ничего не забыть:

«Первое потрясение — разбомбленный стадион, где его футбольная команда тренировалась последние годы. Это было поле воинской части на Берестейской... Я не знаю, сколько еще горя у нас всех впереди, но я каждый день представляю своих детей, своего мужа, своих друзей, всех нас на Крещатике на Параде Победы! И это обязательно будет! Слава Украине! Мы мужественны, сильны, приближаем победу каждый на своем месте. Все остальное потом».

Маричка Падалко пресс-служба

Муж Марички, Егор Соболев, защищает столицу в рядах Территориальной обороны. А сама телеведущая рассказывает об Украине повсюду, где просят, какое время суток бы это ни было и сколько бы она до этого ни спала — американскому CBS, британскому шоу на ITV, израильскому телеканалу 13, норвежскому каналу NRK и другим.

Вам будет интересно почитать на Ivona: