Подборка фильмов с новогодней тематикой

Совсем скоро наступит Старый Новый год! В это время многие будут ходить в гости к родственникам, а некоторые останутся дома. Чтобы вы не скучали или ваша семья, мы подготовили подборку фильмов, которые можно посмотреть на Старый Новый год 2022 самому или всей семьей. Обещаем, вам точно не будет скучно и праздничное настроение гарантируем!

«Старый» Новый год (2011, США)

Девчата (1962, СССР)

Рождественская история» (2009, США)

Неуловимый аромат любви (2021, США)

Потерянное Рождество (2015, Испания)

Реальная любовь (2003, Великобритания)

Кудряшка Сью (1991, США)

Отпуск по обмену» (2006, США)

Гремлины (1984, США)

Семьянин» (2000, США)

Эта прекрасная жизнь (1947, США)

Пара на праздники» (2020, США)

Полярный экспресс (2004, США)

Мальчик по имени Рождество (2021, Великобритания)

Большой красный пёс Клиффорд (2021, Канада и США)

Пока ты спал (1995, США)

Привет семье! (2005, США)

Любите Куперов (2015, США)

Один дома (2 части: 1990 и 1992, США)

Чудо на 34-й улице (1994, США)

Санта-Клаус (1994, США)

Семья напрокат (1997, США)

Клаус (2019, Испания, Великобритания и США)

Рождество на двоих (2019, Великобритания)

Гарри Поттер и философский камень (2001, США)

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