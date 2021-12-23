Актриса объявила, что ее родители были неожиданно найдены мертвыми

Известная американская актриса и звезда «Дюны» и «Ходячих мертвецов» Алисия Уитт объявила, что ее родители были неожиданно найдены мертвыми у себя в доме. Их нашел родственник, который по просьбе артистки решил проверить ее родных.

«Я обратилась к двоюродному брату, который живет недалеко от моих родителей, чтобы проверить их. К сожалению, результат был невообразимым. Я прошу немного уединения в это время, чтобы осмыслить этот поворот событий, и это сюрреалистическую потерю», – сообщила знаменитость.

Читайте также: ТОП-5 советских звезд, которые умерли на пике популярности

По данным местной газеты Telegram & Gazette, брат кинозвезды позвонил в полицию, чтобы попросить помощи в проверке дома. Как только полицейские вошли в помещение, они обнаружили мертвых мужчину и женщину, но не нашли очевидных причин их смерти. Полиция указала, что возраст Роберта – 87 лет, а Дайан – 75 лет.

Пожарные также посетили резиденцию, чтобы проверить качество воздуха в доме, но пожарные не обнаружили никаких доказательств присутствия опасных газов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Звездный Instagram: как украинские знаменитости готовятся к Новому году

Открытие года: ТОП-5 звезд, которые прославились в 2021 году