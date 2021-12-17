Первый трек певицы после прекращения сотрудничества с лейблом Монатика

Nino Basilaya — новое лицо украинской поп-музыки. Несмотря на свой юный возраст, Нино уже успела нашуметь в телепроекте «Голос.Дети», дойдя до самого финала. Именно на этом проекте началось ее сотрудничество с Дмитрием Монатиком, который был наставником девушки, а позже — стал продюсером, подписав на свой лейбл. Этим летом Нино отправилась в сольное плаванье как независимая артистка.

За это время вокруг Нино собралась новая сильная команда. Песню «В ожидании тебя» написала Анастасия Пустовит, которая в один из вечеров просто сбросила ее в директ Нино с фразой: «Эта песня про тебя». По словам певицы, она нажала на play — и буквально сразу начала плакать, настолько точно слова выражали ее личную историю. Это история борьбы за свое место в этом мире, за близких людей, которые не всегда бывают рядом. В ней присутствует то оптимистическое начало, которое помогало девушке справляться со многими вызовами и трудностями. Аранжировщиком песни выступил Андрей Вдовиченко.

Nino Basilaya пресс-служба

«Песня «В ожидании тебя» очень мне близка. Не скрою, иногда мне кажется, что «весь мир против меня», но вера в лучшее всегда побеждает! Этот трек — на 100% про мою реальность, о том, как сильно меня держит чувство привязанности к человеку, которого очень хочу увидеть и услышать, которого так сильно люблю. Эта песня вызывает чувство свободы и легкости, как и должно быть при настоящей любви: она окрыляет и делает счастливой», — рассказывает Нино.

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