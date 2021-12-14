Ему было 77 лет

В понедельник, 13 декабря, ушел из жизни известный советский кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев. 77-летний мужчина умер в собственном доме в РФ. Причина смерти пока неизвестна, сообщает ТАСС.

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Отметим, что режиссер тяжело болел. Также у него были проблемы с сердцем.

Напомним, Сергей Соловьев был режиссером, сценаристом и продюсером. Среди его самый известных работ — «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства» и «Дом под звездным небом».

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