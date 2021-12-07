Рэпер претендовал на две награды

Рэпер Дрейк отказался от двух номинаций на «Грэмми-2022» Getty Images

Известный канадский рэпер и актер Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк отказался от номинаций на «Грэмми-2022». Он обратился в Американскую академию звукозаписи с просьбой отозвать его кандидатуру из списка номинантов на музыкальную премию, пишет Variety.

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О причинах такого решения пока неизвестно, но есть предположение, что Дрейк отказался от номинаций из-за трагического фестиваля «Astroworld», который произошел в ноябре. Тогда он с Трэвисом Скоттом выступали на сцене, а в это время произошла смертельная давка фанатов.

Отметим, что артист за свою карьеру исполнителя получил четыре статуэтки «Грэмми». А в 2022 году мог пополнить свою коллекцию двумя наградами в таких номинациях: «Лучший рэп-альбом» и «Лучшее рэп-исполнение».

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