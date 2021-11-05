Смерть Виталий Малахова подтвердила его дочь – телеведущая Даша Малахова

В четверг, 4 ноября, ушел из жизни украинский режиссер и руководитель Киевского драматического театра на Подоле – Виталий Малахов. Ему было 67 лет. О его смерти сообщила дочь – телеведущая Дарья Малахова. На своей странице в Инстаграм она опубликовала его фото, под которым написала, что ее отца больше нет.

«19.07.1954 — 04.11.2021. Лети, родной мой», – написала Малахова.

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Причиной смерти называют сепсис. Ведь, 26 октября режиссер был экстренно госпитализирован скорой помощью в больницу, где у него начался сепсис из-за старой боевой раны.

Виталий Ефимович находился в тяжелом состоянии в реанимации. Ему должны были имплантировать искусственную почку.

Отметим, Виталий Малахов не только украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле. Еще он народный артист Украины с 2008 года. Также в 2008 году знаменитость стал лауреатом национальной премии Украины им. Т.Г. Шевченко в области искусства.

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