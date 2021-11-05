Мужчине было 54 года

В четверг, 4 ноября, в Марокко умер кинооператор Ник Купак, который работал над сиквелом «Индианы Джонс». Его нашли мертвым в своем отельном номере в городе Фес, пишет New York Post. О причинах кончины оператора пока ничего не сообщается, но предполагается, что это естественная смерть.

На его счету 55 культовых фильмов, таких как: «Парк Юрского периода», «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Веном 2» и «Круэлла».

Отмечается, что Ник прибыл в Марокко лишь с одной целью – снимать блокбастер, но, к сожалению, осуществить задуманное ему не удалось.

К слову, в городе Фес собрались более 100 членов съемочной группы, чтобы подготовиться к работе над масштабными сценами трюков с использованием рикши.

Трагедии на «Индиане Джонс 5»

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Walt Disney Studios уже сталкивалась с проблемами на съемках сиквела. Неделю ранее фильм оказался под угрозой срыва, ведь в Марокко запретили полеты из-за роста случаев COVID-19.

Производство фильма также было приостановлено, когда в июне 2021 года исполнитель главной роли Харрисон Форд, сильно травмировал плече. Он вернулся на съемочную площадку в Италию только две недели назад.

Харрисон Форд, фото: quora.com

Фильм «Индиана Джонс 5» также претерпела другие длительные задержки из-за пандемии. Первоначально выход киноленты в прокат планировался на 9 июля 2021 года, но был перенесен на 29 июля 2022 года. Однако в прошлом месяце Disney объявил, что кино выйдет только летом 2023 года. И теперь неясно, приведет ли смерть оператора к дальнейшим отсрочкам.

Фильм Индиана Джонс, фото: quora.com

Индиана Джонс 3, фото: quora.com

Индиана Джонс 4, фото: quora.com

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