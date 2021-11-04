Актеры снялись в пропагандистском фильме «Солнцепек»

В «черный список» Минкульта попали еще 32 российских актера Фото из открытых источников

Читайте также: Секс-символы советского кино: ТОП-30 самых красивых мужчин

Министерство культуры и информационной политики внесло 32 российских артиста в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Эти актеры попали в «черный список» на основании обращений Службы безопасности Украины. Все они снялись в пропагандистском фильме «Солнцепек».

К слову, в список попал и украинский актер – Валентин Сергеевич Томусяк, которого Минкульт назвал российским. Артист снялся в таких сериалах, как «Кріпосна», «Тільки скажи», «Ніщо не трапляється двічі», «На лінії життя».

В списке оказались:

Павел Богомолов

Илья Власов

Михаил Разинкин

Анастасия Бакланова

Роман Гусев

Константин Гапонов

Вячеслав Земляной

Максим Шпаковский

Андрей Фомин

Илья Домбровский

Юрий Котов

Людмила Яковлева

Игорь Лучихин

Татьяна Бурнакина

Екатерина Федченко

Екатерина Насонова

Андрей Пензин

Владимир Миллер

Александр Романов

Усейн Дегерменджи

Александр Классен

Андрей Скабар

Сергей Воробьев

Валентин Томусяк

Александр Загляев

Роман Никифоров

Дмитрий Чудин

Александр Лапшов

Александр Марушев

Егор Попов

Евгений Кузьмин

Михаил Грищенко

Отметим, что в настоящее время в «черном списке» находится 258 человек из России.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: