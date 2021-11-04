В «черный список» Минкульта попали еще 32 российских актера
Актеры снялись в пропагандистском фильме «Солнцепек»
Читайте также: Секс-символы советского кино: ТОП-30 самых красивых мужчинМинистерство культуры и информационной политики внесло 32 российских артиста в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Эти актеры попали в «черный список» на основании обращений Службы безопасности Украины. Все они снялись в пропагандистском фильме «Солнцепек».
К слову, в список попал и украинский актер – Валентин Сергеевич Томусяк, которого Минкульт назвал российским. Артист снялся в таких сериалах, как «Кріпосна», «Тільки скажи», «Ніщо не трапляється двічі», «На лінії життя».
В списке оказались:
- Павел Богомолов
- Илья Власов
- Михаил Разинкин
- Анастасия Бакланова
- Роман Гусев
- Константин Гапонов
- Вячеслав Земляной
- Максим Шпаковский
- Андрей Фомин
- Илья Домбровский
- Юрий Котов
- Людмила Яковлева
- Игорь Лучихин
- Татьяна Бурнакина
- Екатерина Федченко
- Екатерина Насонова
- Андрей Пензин
- Владимир Миллер
- Александр Романов
- Усейн Дегерменджи
- Александр Классен
- Андрей Скабар
- Сергей Воробьев
- Валентин Томусяк
- Александр Загляев
- Роман Никифоров
- Дмитрий Чудин
- Александр Лапшов
- Александр Марушев
- Егор Попов
- Евгений Кузьмин
- Михаил Грищенко
Отметим, что в настоящее время в «черном списке» находится 258 человек из России.
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