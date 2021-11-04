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Министерство культуры и информационной политики внесло 32 российских артиста в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Эти актеры попали в «черный список» на основании обращений Службы безопасности Украины. Все они снялись в пропагандистском фильме «Солнцепек».

К слову, в список попал и украинский актер – Валентин Сергеевич Томусяк, которого Минкульт назвал российским. Артист снялся в таких сериалах, как «Кріпосна», «Тільки скажи», «Ніщо не трапляється двічі», «На лінії життя».

В списке оказались:

  • Павел Богомолов
  • Илья Власов
  • Михаил Разинкин
  • Анастасия Бакланова
  • Роман Гусев
  • Константин Гапонов
  • Вячеслав Земляной
  • Максим Шпаковский
  • Андрей Фомин
  • Илья Домбровский
  • Юрий Котов
  • Людмила Яковлева
  • Игорь Лучихин
  • Татьяна Бурнакина
  • Екатерина Федченко
  • Екатерина Насонова
  • Андрей Пензин
  • Владимир Миллер
  • Александр Романов
  • Усейн Дегерменджи
  • Александр Классен
  • Андрей Скабар
  • Сергей Воробьев
  • Валентин Томусяк
  • Александр Загляев
  • Роман Никифоров
  • Дмитрий Чудин
  • Александр Лапшов
  • Александр Марушев
  • Егор Попов
  • Евгений Кузьмин
  • Михаил Грищенко

Отметим, что в настоящее время в «черном списке» находится 258 человек из России. 

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