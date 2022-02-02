Концерт артиста был запланирован на 14 февраля

Активисты отменили концерт скандального российского рэпера Басты в Одессе. Его выступления были запланированы на День всех влюбленных в ресторане «Облака».

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Активист Демьян Ганул после того, как увидел афишу с назначенной датой концерта, сразу же обратился к владельцу заведения с просьбой отменить концерт. Владелец прислушался к активисту и отменил мероприятие.

«Я сразу написал пост, в котором попросил отменить концерт, ведь Вакуленко посещал временно оккупированный Крым и выступал на концерте воссоединения в Москве. Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Узнав, что Вакуленко имеет антиукраинскую позицию, Андрей принял верное решение отменить концерт. Прекрасно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию. Друзья, мы совместно с вами не пустили путинского Басту в Одессу», – написал в своем Facebook Демьян.

Отметим, что Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом «Баста» попал в «черный список» Минкульта еще в январе 2018 года. Но впоследствии были сняты ограничения и артист-украинофоб приезжал с концертом в Украину.

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