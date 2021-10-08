Комик Иван Люленов экранизировал песню «Она звезда» на тему современных отношений мужчины и женщины

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Иван Люленов известен в первую очередь как комик, капитан команды «Стояновка» (двухкратных чемпионов «Лиги смеха») и участник шоу «Танцы со звездами». Сегодня он презентует «иронично-серьезный» клип на песню «Она звезда». В этом видео идеально раскрывается его амплуа харизматичного поп-исполнителя, которому есть что сказать на тему современной любви.

Люленов рассказывает, что начал заниматься музыкой задолго до своей комедийной карьеры. В возрасте 17-ти лет он пришел на кастинг шоу «Молдова имеет таланты» с авторской песней, но получил достаточно жесткий отказ. После этого случая Ваня не сдался и сохранил мечту стать артистом, но в основном пел и сочинял песни только для себя. В это время пошла в гору его юмористическая карьера, которая тоже часто затрагивала музыкальную тему. Вокруг личности Вани собралась лояльная аудитория, сформировались его уникальный образ и фирменный стиль — и Люленов решил дать себе второй шанс.

Иван Люленов пресс-служба

Песня «Она звезда» была написана еще в 2019-м году в Кишеневе, после очередных непростых отношений с девушкой. Так как Иван — человек достаточно прямой, он решил не церемониться с выражениями и вложить все, что было у него на сердце, отсюда и мат в песне. «Я называю это психотерапией для бедных, — шутит Люленов. — Проговариваешь свои проблемы, рифмуешь под музыку и все, трек получается». Но даже собственный горький опыт Иван подает без негатива, а умудряется смягчить — так, чтобы и другие слушатели, переживавшие подобное, узнали себя и им стало легче.

Иван Люленов: «Эта песня появилась из боли и обиды на высокомерных, надменных девушек, до которых я не мог дотянуться. Которые где-то там далеко и не смотрят на нас, «босяков». Но это все в ироничном ключе, конечно же. Трек смешной, ситуация грустная».

Песня «Она звезда» вошла в мини-альбом Ивана Люленова «Это я тебе написал».

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