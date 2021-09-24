В новом сингле «Любов любов» SLAVIA откровенно рассказывает собственную историю любви

В прошлом Славия была солисткой группы «Михаил Хома и друзья» и женой известного артиста DZIDZIO. Когда звездная пара развелась после 20 лет отношений и об этом стало известно СМИ, тема вызвала большой общественный резонанс. Но вместо того, чтобы спекулировать на разводе и имени экс-супруга, Славия начала воплощать давнюю мечту о собственной сольной карьере. Своей концепцией она выбрала «новую искренность» в рамках трендовой поп-музыки — и начала говорить к публике своими песнями, рассказывать в треках о собственном опыте. Первый же сингл артистки SLAVIA «Я тебе не мамка» попал в горячую ротацию радиостанций и ведущие плейлисты цифровых музыкальных платформ, таких как YouTube Music и Apple Music. Следующие песни певицы — «Хочу крутого мена», «50 оттенков» — также получили огласку благодаря умелому балансу между искренностью и провокацией.

Песня «Любов любов» углубляет генеральную линию творчества SLAVIA. Певица продолжает исследовать собственные чувства после развода, но одновременно с этим понимает, что на нее сегодня смотрит много женщин, которых также очень волнует тема супружеских отношений и девушки, которые переживают похожие истории и чувства. Поэтому новый трек SLAVIA полон любви и уважения к собственному прошлому. Однако артистка считает, что женщинам стоит, в первую очередь, самостоятельно творить собственную жизнь, выходить из-за широких плеч своих избранников, не быть чьей-то тенью, мамкой, а реализовывать собственный потенциал. Это и есть конечный вдохновляющий месседж песни «Любов любов»: принятие того, что произошло, принятия себя и открытость к новому будущему («підемо за покликом серця, зустрінемо нових людей»).

SLAVIA: «Песня «Любов любов» имеет для меня особое значение. Я написала ее за один вечер, на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я чувствую в данный период, о моем отношении к любви в паре, и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет. Словами песни «Любов любов» я хочу поблагодарить мужчину, которого мне дал Создатель на определенный период жизни. Я убеждена, что это лучший человек, который мог быть со мной в то время, и я благодарна за путь, который мы прошли вместе. Спасибо тем, кто был со мной, и тем, кто сейчас рядом, верит в меня, и вдохновляет на новые песни».

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