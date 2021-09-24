Ани Лорак проникновенно спела романтическую балладу «Бачила» в новом клипе

В пятницу, 24 сентября, популярная исполнительница Ани Лорак впервые за долгое время порадовала своих поклонников романтической балладой на украинском языке. Новый трек певицы получил название «Бачила».

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На протяжении 14 лет фаны артистки ждали выхода песни на ее родном украинском языке, о чем неоднократно писали в комментариях в социальных сетях. По словам Лорак, она давно планировала презентовать трек на украинском, но очень тщательно подходила к выбору песни.

Спустя годы поисков, Ани Лорак сама написала лирическую композицию, которая благодаря уникальному вокалу по-особенному трогательно раскрывает ее внутренний мир. «Бачила» — это мелодичный симбиоз приятной меланхолии и личных переживаний. Как говорит Ани Лорак, это воспоминание-исповедь о том, что даже простившись с любовью, она не простится с тобой, а будет жить в сердце, несмотря ни на что.

Ани Лорак - Бачила пресс-служба

Визуальный ряд «Бачила» переполнен образами и символизмом. История берет свое начало с библейской легенды о Самсоне и Далиле, когда, отрезав волосы, героиня теряет свою силу. Обнаженная душой и ранимая, Ани Лорак передает внутреннюю боль с помощью символов и национальных элементов.

В видео Ани Лорак появляется в трех уникальных образах ручной работы. Один из нарядов, вышиванка глубокого красного цвета, был создан вышивальщицами с Буковины — родины артистки — и отражает этнический код этого края.

Ани Лорак выпустила песню на украинском языке пресс-служба

Чтобы создать эффект объема-облета, сохраняя при этом пластику и движение артиста, для съемок клипа впервые использовалась технология Bullet Time из 25 камер, которая работала не в режиме серийной фотосъемки, а в режиме видеосъемки.

Ани Лорак представила новый клип пресс-служба

«Я написала слова из глубины своего сердца. В дополнение мне хотелось создать особенный визуальный ряд. Клип очень тонко и точно отражает мое внутреннее состояние», – говорит Ани Лорак.

Ани Лорак — «Бачила»: смотреть клип онлайн

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