Российская модель прокомментировала отношения с мужем Ким Кардашьян.

В мае 2021 года в Сети появились слухи о том, что американский рэпер Канье Уэст после разрыва с Ким Кардашьян закрутил роман с бывшей возлюбленной актера Брэдли Купера, российской моделью Ириной Шейк. Однако, уже в августе заговорили о расставании пары.

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А на днях Шейк впервые высказалась о любовных отношениях с Уэстом во время интервью журналу Highsnobiety . Звезда подиумов отказалась прямо отвечать на вопрос. Ирина заявила, что СМИ всегда приписывали ей кучу романов и будут продолжать это делать. А она же в свою очередь будет продолжать скрывать личную жизнь от посторонних. Таким образом, Шейк не подтвердила интрижку с Канье, но и не опровергла.

"Завтра пойдут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, хорошо? А потом, послезавтра, это будет кто-то другой. Послушайте, там всегда что-то происходит, и я просто держу это при себе", - заинтриговала фанов модель.

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