Дочь Ахтема Сейтаблаева вышла замуж (фото)
Украинский режиссер показал первые фото с красивой церемонии
Дочка украинского режиссера Ахтема Сейтаблаева вышла замуж. Первыми фото со свадебной церемонии поделился счастливый отец в соцсети Instagram.
«Свадьба дочки. Не ожидал, что буду так волноваться. Rustem ve Nazli toy akshami», — подписал снимки отец невесты.
Судя по фото, церемония проходила по обычаям крымских татар, девушка одета в традиционный костюм.
Ахтем показал не только красавицу дочку, но и зятя.
Впервые информация о том, что старшая дочка Назли выходит замуж появилась в декабре 2018 года. Свадьба планировалась на весну 2019-го.
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