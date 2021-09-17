Украинский режиссер показал первые фото с красивой церемонии

Дочка украинского режиссера Ахтема Сейтаблаева вышла замуж. Первыми фото со свадебной церемонии поделился счастливый отец в соцсети Instagram.

«Свадьба дочки. Не ожидал, что буду так волноваться. Rustem ve Nazli toy akshami», — подписал снимки отец невесты.

Судя по фото, церемония проходила по обычаям крымских татар, девушка одета в традиционный костюм.

Ахтем показал не только красавицу дочку, но и зятя.

Впервые информация о том, что старшая дочка Назли выходит замуж появилась в декабре 2018 года. Свадьба планировалась на весну 2019-го.

Вам будет интересно почитать на Ivona: