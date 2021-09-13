Боец MMA пытался избить Колсона Бэйкера во время MTV VMA.

Читайте также: Один гардероб на двоих: модный пример Меган Фокс и ее бойфренда

На церемонии MTV Video Music Awards 2021 Конор Макгрегор напал на бойфренда актрисы Меган Фокс рэпера Колсона Бэйкера. О потасовке стало известно после того, как в Сеть попало видео, где бывший чемпион UFC в двух весовых категориях пытался избить рэпера. Также в Сеть попало видео, где боец плеснув жидкостью из своего стакана в сторону музыканта и актрисы.

Пока Меган Фокс с возлюбленным позировала для фотографов на красной дорожке, Конор Макгрегор попытался прорваться к ним сквозь толпу, размахивая тростью, но ему помешала охрана. Затем он вылил на пару напиток.

По данным People, Макгрегор якобы захотел сфотографироваться со звездой, но команда Machine Gun Kelly отклонила эту просьбу, что и вызвало агрессию бойца.

После инцидента спортсмен дал комментарий, в котором назвал причину своего неадекватного поведения.

«Честно говоря, я даже не знаю этого парня. Со мной ничего не случилось. Я дерусь только с настоящими бойцами, людьми, которые проводят поединки. Разумеется, я не сражаюсь с этими маленькими ванильными рэперами. Я даже не знаю этого парня. Я ничего не знаю о нем, кроме того, что он был с Меган Фокс», – сказал Макгрегор.

Вам будет интересно почитать на Ivona: