Создатели танцевального шоу рассекретили имя новой ведущей.

Тина Кароль больше не будет ведущей "Танців з зірками": кто ее заменит instagram.com/tina_karol

Уже в это воскресенье, 5 сентября, на телеканале 1+1 стартует юбилейный пятый сезон мегапопулярного проекта "Танці з зірками". В первом эфире шоу зрители увидят не только новых участников, но и обновленный состав жюри и ведущих. Так, к судьям Владу Яме и Екатерине Кухар в этом году присоединится известный хореограф и главный герой первого сезона "Холостяка" Максим Чмерковский.

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В роли ведущего снова выступить Юрий Горбунов, однако у Заслуженого артиста Украины будет другая партнерша. Вместо Тины Кароль ведущей голдрума станет Иванна Онуфрийчук. Об этом организаторы шоу объявили во время презентации нового сезона 2 сентября. Отметим, что телезвезда уже несколько раз появлялась в эфире "Танців з зірками" в качестве ведущей звездного балкона. Почему Тина Кароль отказалась от съемок в проекте, пока неизвестно. Напомним, что весной певица также заявила, что больше не будет принимать участие в "Голосі країни".

Иванна Онуфрийчук будет ведущей "Танців з зірками" Скриншот

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