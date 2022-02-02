Сегодня, 2 февраля, самая успешная латиноамериканская артистка, колумбийская певица Шакира отмечает день рождения. Знаменитости исполнилось 45 лет.

За 30-летнюю творческую карьеру именинница выпустила 11 альбомов и получила множество музыкальных наград. Она является обладательницей двух «Грэмми», восьми «Латинских Грэмми», семи «Billboard Music Awards», двадцати восьми «Billboard Latin Music Awards» и пяти «MTV Video Music Awards». Ее хиты звучали не только в фильмах, но и ставали заглавными треками к спортивным соревнованиям.

По случаю 45-летия Шакиры Ivona предлагает поклонникам именинницы вспомнить ее самые знаменитые композиции.

  • “Whenever, Wherever“

  • “La Tortura“

  • “Hips Don't Lie“

  • “Waka Waka“ (“This Time for Africa)“

  • “Rabiosa“

“Addicted to You“

  • “She Wolf“

  • “Hay Amores“

  • “Empire“

  • “La Bicicleta“

  • “Beautiful Liar“

  • “Loca“

  • “Me Enamoré“

  • “Can't Remember to Forget You“

  • “Objection (Tango)“

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