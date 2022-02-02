Скорее включайте подборку самых зажигательных треков именинницы Шакиры

Сегодня, 2 февраля, самая успешная латиноамериканская артистка, колумбийская певица Шакира отмечает день рождения. Знаменитости исполнилось 45 лет.

За 30-летнюю творческую карьеру именинница выпустила 11 альбомов и получила множество музыкальных наград. Она является обладательницей двух «Грэмми», восьми «Латинских Грэмми», семи «Billboard Music Awards», двадцати восьми «Billboard Latin Music Awards» и пяти «MTV Video Music Awards». Ее хиты звучали не только в фильмах, но и ставали заглавными треками к спортивным соревнованиям.

По случаю 45-летия Шакиры Ivona предлагает поклонникам именинницы вспомнить ее самые знаменитые композиции.

“Whenever, Wherever“

“La Tortura“

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“Hips Don't Lie“

“Waka Waka“ (“This Time for Africa)“

“Rabiosa“

“Addicted to You“

“She Wolf“

“Hay Amores“

“Empire“

“La Bicicleta“

“Beautiful Liar“

“Loca“

“Me Enamoré“

“Can't Remember to Forget You“

“Objection (Tango)“

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