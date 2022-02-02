Шакира отмечает день рождения: вспоминаем лучшие хиты колумбийской красотки
Скорее включайте подборку самых зажигательных треков именинницы Шакиры
Сегодня, 2 февраля, самая успешная латиноамериканская артистка, колумбийская певица Шакира отмечает день рождения. Знаменитости исполнилось 45 лет.
За 30-летнюю творческую карьеру именинница выпустила 11 альбомов и получила множество музыкальных наград. Она является обладательницей двух «Грэмми», восьми «Латинских Грэмми», семи «Billboard Music Awards», двадцати восьми «Billboard Latin Music Awards» и пяти «MTV Video Music Awards». Ее хиты звучали не только в фильмах, но и ставали заглавными треками к спортивным соревнованиям.
По случаю 45-летия Шакиры Ivona предлагает поклонникам именинницы вспомнить ее самые знаменитые композиции.
- “Whenever, Wherever“
- “La Tortura“
- “Hips Don't Lie“
- “Waka Waka“ (“This Time for Africa)“
- “Rabiosa“
“Addicted to You“
- “She Wolf“
- “Hay Amores“
- “Empire“
- “La Bicicleta“
- “Beautiful Liar“
- “Loca“
- “Me Enamoré“
- “Can't Remember to Forget You“
- “Objection (Tango)“
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