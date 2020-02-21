Артистка записала новое видео с Тиммой под песню о любви - и вызвала подозрения в Сети

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Эпатажная певица Анна Седокова, которая недавно показала молодого любовника баскетболиста Яниса Тимму в своем клипе, снова спровоцировала слухи о четвертом ребенке. Обсуждение возможной беременности Анны началось в Инстаграм после нового видео, которое добавила артистка. В кадре они с Янисом нежно обнимают щенка Мамбу и целуются под песню Миши Марвина “Хочу, чтобы любовь бегала по дому“. Эту же композицию Анна процитировала в подписи к видео:

Хочу, чтобы история нашей любви бегала по дому 🐶 , как у @misha_marvin в самой красивой новой песне #Ненадобытьсильной

Люблю вас парни @janis.timma @mambabully и очень ждём дома ❤️❤️❤️, - написала Седокова.

Подписчики Анны тут же предположили, что выбор песни указывает на “интересное положение“ артистки:

Ну всё, ждём скоро четвёртого...

Уже от прошлых любви бегают трое по дому🤣🤣 любвиобильная

Милая девочка у вас уже не одна история любви бегает по дому.

Надо ещё одну историю любви просто родить! - написали в Сети.

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Также в комментариях пользователи Сети отметили, что Анна с Янисом - очень красивая пара.

Вот пусть смотрят на это все её бывшие коллеги, живущие со старыми продюсерами да певцами и завидуют. Ибо Аня живёт в кайф! Любит тех, кого хочет, а не кого выгодно

А как же дети? Для них есть место? Или только новому ухажору и собаке?

Анют, вы безумно красиво сморитесь вместе 😍 счастья вам огромного ❤️ твои треки на репите 🔥💣

😍 Аня, как он любит🔥😍👏....как он тебя обнимает😍....как малышку！🙏 пусть так будет всегда😊👍😘

На этом видео счастливы все, кроме собаки 😁🙈, - написали в Сети.

Напомним, что у Анны уже есть трое детей от разных отношений, младшему сыну Гектору - неполных 3 года.

Ранее мы писали, что Анна Седокова сменила прическу - Сеть критикует.

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