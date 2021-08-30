День рождения Камерон Диас: Лучшие фильмы голливудской красотки
Сегодня актрисе Камерон Диас исполняется 49 лет.
Сегодня, 30 августа, американская актриса и модель Камерон Диас отмечает 49-й день рождения.
Читайте также: Дженнифер Лопес продает квартиру за $25 млн: фотоБудущая артистка начала свою звездную карьеру с работы моделью. В 16 лет она подписала контракт с модельный агентством “Elite“. Девушка рекламировала товары таких брендов, как Levi’s, Calvin Klein и др. В кино именинница стала известной в 1990-х годах после роли в фильме “Маска“. Сейчас на ее счету более 50-ти кинолентах разных жанров, среди которых и романтические комедии, и мелодрамы, и боевики. А в 36 лет Кэмерон Диас получила именную звезду на голливудской Аллее Славы.
В честь дня рождения актрисы Ivona подготовила подборку лучших фильмов с участием именинницы.
- Маска
- Свадьба лучшего друга
- Все без ума от Мэри
- Ангелы Чарли, Ангелы Чарли: Только вперед
- Ванильное небо
- Банды Нью-Йорка
- Отпуск по обмену
- Мой ангел-хранитель
- Чего ждать, когда ждешь ребенка
- Другая женщина
- Энни
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