Сегодня, 30 августа, американская актриса и модель Камерон Диас отмечает 49-й день рождения.

Читайте также: Дженнифер Лопес продает квартиру за $25 млн: фото

Будущая артистка начала свою звездную карьеру с работы моделью. В 16 лет она подписала контракт с модельный агентством “Elite“. Девушка рекламировала товары таких брендов, как Levi’s, Calvin Klein и др. В кино именинница стала известной в 1990-х годах после роли в фильме “Маска“. Сейчас на ее счету более 50-ти кинолентах разных жанров, среди которых и романтические комедии, и мелодрамы, и боевики. А в 36 лет Кэмерон Диас получила именную звезду на голливудской Аллее Славы.

В честь дня рождения актрисы Ivona подготовила подборку лучших фильмов с участием именинницы.

  • Маска

  • Свадьба лучшего друга

  • Все без ума от Мэри

  • Ангелы Чарли, Ангелы Чарли: Только вперед

  • Ванильное небо

  • Банды Нью-Йорка

  • Отпуск по обмену

  • Мой ангел-хранитель

  • Чего ждать, когда ждешь ребенка

  • Другая женщина

  • Энни

Вам будет интересно прочитать на Ivona: