Сегодня актрисе Камерон Диас исполняется 49 лет.

Сегодня, 30 августа, американская актриса и модель Камерон Диас отмечает 49-й день рождения.

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Будущая артистка начала свою звездную карьеру с работы моделью. В 16 лет она подписала контракт с модельный агентством “Elite“. Девушка рекламировала товары таких брендов, как Levi’s, Calvin Klein и др. В кино именинница стала известной в 1990-х годах после роли в фильме “Маска“. Сейчас на ее счету более 50-ти кинолентах разных жанров, среди которых и романтические комедии, и мелодрамы, и боевики. А в 36 лет Кэмерон Диас получила именную звезду на голливудской Аллее Славы.

В честь дня рождения актрисы Ivona подготовила подборку лучших фильмов с участием именинницы.

Маска

Свадьба лучшего друга

Все без ума от Мэри

Ангелы Чарли, Ангелы Чарли: Только вперед

Ванильное небо

Банды Нью-Йорка

Отпуск по обмену

Мой ангел-хранитель

Чего ждать, когда ждешь ребенка

Другая женщина

Энни

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