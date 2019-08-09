Разведенный бизнесмен уехал на отдых с новой девушкой в Испанию

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Бывший муж певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу опубликовал пикантное фото с новой возлюбленной. Снимок появился на его странице в Инстаграм.

Судя по геолокации под фото, Налчаджиоглу отправился в Пальма-де-Майорку - в компании новой девушки Самии Ахметовой.

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Пара позирует на фоне залива: девушка выбрала для отдыха красное бикини, а бизнесмен - ярко-розовые шорты. Оба дополнили свои образы шляпами и солнцезащитными очками.

Согласно слухам, Мурат Налчаджиоглу уже год вместе с Самией - и именно она стала причиной развода Налчаджиоглу с Лорак. Развод Ани Лорак с мужем состоялся 31 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак покорила фанатов роскошным образом.