Софи Тернер, которая впервые узаконила свои отношения в Лас-Вегасе 1 мая, сыграла свадьбу повторно во Франции

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Звезда сериала “Игра престолов“, известная по роли Сансы Старк, 23-летняя Софи Тернер еще раз сыграла свадьбу с 29-летним музыкантом Джо Джонасом. Пара повторно устроила торжество во Франции. Напомним, что первое их бракосочетание состоялось в Лас-Вегасе в мае этого года.

На праздничной вечеринке во Франции засветились ряд селебритис, среди которых супермодель Эшли Грэм. Подружкой невесты была коллега Софи по “Игре престолов“ - Мэйси Уильямс, воплотившая в сериале Арью Старк.

От инсайдеров получили информацию, что из-за сильной жары, вечеринку провели вблизи бассейна.

В Сети уже появились первые фотографии со свадьбы, сделанные папарацци.

Ранее сообщалось, что актриса Софи Тернер вышла замуж в наряде от украинского дизайнера.